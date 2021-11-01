Haridwar News: कार ने मारी युवती को टक्कर, अस्पताल में तोड़ा दम

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पुलिस के अनुसार, संगीता (30) निवासी गंगोत्रीपुरम कॉलोनी, जमालपुर कलां, कोतवाली कनखल बृहस्पतिवार को किसी काम से दोपहिया वाहन पर पांवधोई से घासमंडी की ओर जा रही थी। वाल्मीकि बस्ती के पास पहुंचते ही अचानक एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान संगीता को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ संजय चौहान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।