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देव संस्कृति विश्वविद्यालय में शताब्दी समारोह में बोले आरएसएस प्रमुखकहा, भारत के पास सभी चिंता के उपाय, विश्व में होगा सनातन का उत्थानसंवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। अखिल विश्व गायत्री परिवार की माता भगवती देवी शर्मा एवं अखंड दीप शताब्दी वर्ष समारोह में पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ और गायत्री परिवार का कार्य ईश्वरीय कार्य है। उन्होंने कहा कि भारत के पास चिंता के सभी उपाय हैं लेकिन विश्व को भारत नहीं चाहिए। क्योंकि वह भारत के बड़ा होने से डरता है। मगर विश्व को भारत एक दिन चाहना ही होगा।आरएसएस के संर संघचालक ने कहा कि सभी को सावधान रहना है। ईश्वरीय कार्य के लिए लगे रहना है। अगर हम एक कदम चलेंगे तो भगवान हमें 10 कदम बढ़ाएंगे जिस प्रकार से गायत्री परिवार शताब्दी समारोह मना रहा है उसी प्रकार संघ के भी 101 वर्ष पूरे हो गए हैं। लेकिन, यह बहुत मुश्किल होता है। किसी संगठन के आयाम को कायम रखते हुए 100 वर्ष पूर्ण करना और भी कठिन हो जाता है।उन्होंने कहा विश्व में सनातन का उत्थान होगा इसकी चिंता और चिंतित होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि, 20 साल पहले हम क्या देखते थे और अब क्या देखते हैं। बस परिस्थितियों को देखकर डरना नहीं है। वर्तमान विश्व अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि हनुमानजी पूरी दुनिया के सेवाभावी कार्यकर्ताओं के आदर्श हैं जिस प्रकार उन्होंने स्वयं को रामकार्य में समर्पित किया उसी प्रकार प्रत्येक कार्यकर्ता को सनातन संस्कृति और समाज निर्माण के कार्य को समर्पण के साथ आगे बढ़ाना चाहिए।