Haridwar News: जागरूकता से कम किए जा सकते हैं बाल अपराध

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पीएलवी माहेश्वरी और पीएलवी विनोद कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया का प्रयोग सावधानी से करें और नशे से दूर रहें। कहा कि आज समाज में बाल अपराध की संख्या बढ़ाने का कारण जागरूकता की कमी है। उन्होंने कहा कि हम बाल अपराध को जागरूकता से कम कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चे को अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए। कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब, असहाय, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों को निःशुल्क अधिवक्ता सेवा प्रदान करता है। किसी भी गरीब को न्याय से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।इस मौके पर प्रधानाचार्य धर्मेंद्र सिंह चौहान, सतीश शास्त्री, अनुपमा चौहान, वीर सिंह, शाहिद अली, कलीम अंसारी, अनीता चौहान, अरुणा यादव, सुदेश चौहान, अजय यादव आदि मौजूद रहे।