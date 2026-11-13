Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   FIR will be lodged against the employees who were absent from the training.

Haridwar News: प्रशिक्षण से नदारद रहे कर्मियों के खिलाफ होगी प्राथमिकी दर्ज

Fri, 13 Nov 2026 06:16 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 06:16 PM IST
विज्ञापन
FIR will be lodged against the employees who were absent from the training.
हरिद्वार। जनगणना शुरू होने से पहले ही कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं। तीन दिवसीय प्रशिक्षण के पहले दिन 146 कर्मी नहीं पहुंचे। इनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई जाएगी।
विज्ञापन

डीपीएस रानीपुर में तीन दिवसीय जनगणना ट्रेनिंग शुरू हुई। इसमें हरिद्वार तहसील के ग्रामीण क्षेत्र के प्रगणक और सुपरवाइजरों को शामिल किया गया है। इनमें सरकारी अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और विभिन्न विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद कर्मचारी जनगणना कार्य करेंगे लेकिन पहले दिन ट्रेनिंग में आने वाले 450 कर्मचारियों में से 146 नहीं पहुंचे, जबकि 304 कर्मचारियों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। जनगणना के सहायक चार्ज अधिकारी (ग्रामीण) अंबरीश कुमार शर्मा ने बताया कि ट्रेनिंग से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed