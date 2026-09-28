Haridwar News: संस्कार संस्कृति परिवार ही संस्कारवान समाज का आधार

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बतौर मुख्य वक्ता विभाग प्रचारक राकेश ने कहा कि संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं, लेकिन आज संयुक्त परिवार के बजाय लोगों में एकल परिवार बढ़ रहे हैं। इससे युवा और बच्चे अपने बड़ों से दूर रहने से संस्कृति और संस्कार भूल रहे हैं। उन्होंने लोगों से बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़े रखने के लिए बुजुर्गाें के संपर्क में रखने का आह्वान किया।इस मौके पर जिला संघचालक डॉ. यतींद्र नाग्यान, नगर संघ चालक अधिवक्ता ज्ञानेश्वर ठकराल, नगर प्रचारक तनुज, सतीश त्यागी, रोहिताश्व कुंवर चौहान, रेणु, मुनेश चौहान, उमेश मिश्रा, डॉ. अनुराग, अमरेश, राजेंद्र रुहेला आदि मौजूद रहे।