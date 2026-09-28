Haridwar News: होमगार्ड पर महिला आरक्षी से छेड़खानी का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

विज्ञापन



पुलिस के अनुसार, शिकायत में महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया कि तैनात होमगार्ड कुलदीप काफी समय से उसे परेशान कर रहा था। कई बार समझाने की कोशिश के बावजूद उसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं हुआ। आरोप है कि कार्यालय से बाहर निकलने पर भी उसका पीछा करता है। मोबाइल पर संदेश भेजकर परेशान कर रहा है। विज्ञापन

आरोप है कि 22 सितंबर को सरकारी काम से डीएम कार्यालय पहुंचने पर पीछा कर वहां आ गया। उसका हाथ पकड़कर अभद्रता करने लगा। एक व्यक्ति के आने पर हाथ छोड़कर वहां से निकल गया। इसके बाद इसकी शिकायत एसएसपी से की। इसके बाद सिडकुल थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। थानाध्यक्ष अजय शाह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार, शिकायत में महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया कि तैनात होमगार्ड कुलदीप काफी समय से उसे परेशान कर रहा था। कई बार समझाने की कोशिश के बावजूद उसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं हुआ। आरोप है कि कार्यालय से बाहर निकलने पर भी उसका पीछा करता है। मोबाइल पर संदेश भेजकर परेशान कर रहा है।आरोप है कि 22 सितंबर को सरकारी काम से डीएम कार्यालय पहुंचने पर पीछा कर वहां आ गया। उसका हाथ पकड़कर अभद्रता करने लगा। एक व्यक्ति के आने पर हाथ छोड़कर वहां से निकल गया। इसके बाद इसकी शिकायत एसएसपी से की। इसके बाद सिडकुल थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। थानाध्यक्ष अजय शाह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन

हरिद्वार। पुलिस कार्यालय रोशनाबाद की एक शाखा में नियुक्त महिला आरक्षी ने दूसरी शाखा में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड पर लगातार परेशान करने और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि व्हाट्सएप पर लगातार संदेश भेजे गए। आरक्षी का पीछा कर हाथ पकड़ लिया। शिकायत के आधार पर सिडकुल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।