Haridwar News: नौकरी लगाने के नाम पर 17 लाख की धोखाधड़ी

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पुलिस के अनुसार, शिवालिक नगर निवासी युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 10 फरवरी को उसकी पहचान जीवनसाथी मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से आगरा निवासी समनदीप सिंह निवासी अशोक नगर लोहामंडी, जिला आगरा से हुई थी। उसने उसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा दिया। इसके बाद नौकरी और अन्य खर्चों के नाम पर करीब 17 लाख रुपये ले लिए।आरोप है कि समनदीप ने उसका सोना लॉगिन कराने के नाम पर कैपरी और मणप्पुरम कंपनी में गिरवी रखवा दिया और लोन की रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा ली। इसके अलावा उसके सोने पर बिना जानकारी दिए 60 हजार रुपये का अतिरिक्त लोन भी ले लिया। आरोप है कि करीब तीन महीने पहले समनदीप उसकी कार की चाबी यह कहकर ले गया कि लॉगिन कराने के बाद दो घंटे में वापस लौट आएगा।आरोप है कि वह उसे पार्लर में बैठाकर उसकी मारुति सेलेरियो कार लेकर फरार हो गया। कार में मोबाइल फोन के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, आरसी समेत अन्य मूल दस्तावेज रखे थे। इस पूरे मामले में अमित नाम का व्यक्ति भी शामिल है। दोनों ने उसे छह महीने तक ग्राहकों के लोन की पहली किस्त खुद भरने और कंपनी से 43 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलने का भरोसा दिया था। बाद में न तो नौकरी मिली और न ही रकम वापस की गई। अब धोखाधड़ी का पता चलने पर उसने रविवार को कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। सीओ सदर सुरेंद्र प्रसाद बलूनी ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।