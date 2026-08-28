Haridwar News: चीनी के बाद शक्कर व गुड़ के दाम में भारी उछाल
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 04:45 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 04:45 PM IST
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60 से 90 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गए दाम
संवाद न्यूज एजेंसी
पथरी। चीनी के बाद शक्कर व गुड़ के दाम में भारी उछाल आ गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को चीनी की चाय के बाद अब शक्कर की चाय पीना भी मुश्किल हो रहा है।
ग्रामीण क्षेत्र में गरीब तबके के लोग शक्कर की चाय पीते हैं। कुछ लोग खाना खाने के बाद गुड़ खाते हैं। पहले शक्कर व गुड़ 50 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा था, लेकिन चीनी के बाद अब शक्कर व गुड़ के दामों में भी तेजी आ गई है। शक्कर व गुड़ के दाम 80 से 90 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए हैं। तीस रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी लोगों की पहुंच से शक्कर व गुड़ को दूर कर रही है।
महिपाल, सुरेंद्र, मनोज, असलम आदि का कहना है कि अगर जल्द ही सरकार ने चीनी, शक्कर व गुड़ के दाम पर नियंत्रण नहीं किया तो आने वाले दिनों में इनके दाम और बढ़ जाएंगे। इस वजह से लोगों को मीठे से दूर ही रहना पड़ सकता है।
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महिपाल, सुरेंद्र, मनोज, असलम आदि का कहना है कि अगर जल्द ही सरकार ने चीनी, शक्कर व गुड़ के दाम पर नियंत्रण नहीं किया तो आने वाले दिनों में इनके दाम और बढ़ जाएंगे। इस वजह से लोगों को मीठे से दूर ही रहना पड़ सकता है।
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पथरी। चीनी के बाद शक्कर व गुड़ के दाम में भारी उछाल आ गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को चीनी की चाय के बाद अब शक्कर की चाय पीना भी मुश्किल हो रहा है।
ग्रामीण क्षेत्र में गरीब तबके के लोग शक्कर की चाय पीते हैं। कुछ लोग खाना खाने के बाद गुड़ खाते हैं। पहले शक्कर व गुड़ 50 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा था, लेकिन चीनी के बाद अब शक्कर व गुड़ के दामों में भी तेजी आ गई है। शक्कर व गुड़ के दाम 80 से 90 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए हैं। तीस रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी लोगों की पहुंच से शक्कर व गुड़ को दूर कर रही है।
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महिपाल, सुरेंद्र, मनोज, असलम आदि का कहना है कि अगर जल्द ही सरकार ने चीनी, शक्कर व गुड़ के दाम पर नियंत्रण नहीं किया तो आने वाले दिनों में इनके दाम और बढ़ जाएंगे। इस वजह से लोगों को मीठे से दूर ही रहना पड़ सकता है।
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महिपाल, सुरेंद्र, मनोज, असलम आदि का कहना है कि अगर जल्द ही सरकार ने चीनी, शक्कर व गुड़ के दाम पर नियंत्रण नहीं किया तो आने वाले दिनों में इनके दाम और बढ़ जाएंगे। इस वजह से लोगों को मीठे से दूर ही रहना पड़ सकता है।