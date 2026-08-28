फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Haridwar: Cyber fraud committed across 10 states using SIM cards issued from a single shop FIR registered

हरिद्वार: एक ही दुकान से जारी हुए सिम से 10 राज्यों में साइबर ठगी, प्राथमिकी दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच

Fri, 28 Aug 2026 12:45 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 28 Aug 2026 12:45 PM IST
सार

हरिद्वार पुलिस ने साइबर ठगी के मामले की जानकारी ली तो नया खुलासा हुआ। कई संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जानकारी ली गई तो सामने आया कि नंबर एक ही दुकान से लिए गए थे।

विज्ञापन
Haridwar: Cyber fraud committed across 10 states using SIM cards issued from a single shop FIR registered
साइबर क्राइम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

साइबर ठगी के मामलों की जांच के दौरान हरिद्वार पुलिस को एक अहम जानकारी मिली है। समन्वय पोर्टल पर विभिन्न राज्यों में दर्ज साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों का डाटा खंगालने पर कई संदिग्ध मोबाइल नंबर सामने आए हैं। जांच में इन नंबरों के सिम कार्ड बहादराबाद रोड स्थित एक ही पीओएस एजेंट की दुकान से जारी होने की बात सामने आई है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, 26 अगस्त को उप निरीक्षक मनोज गैरोला ने थाना की यूनिक यूजर आईडी से समन्वय पोर्टल पर लॉगिन कर संदिग्ध सिम से संबंधित डाटा देखा। साइबर सेल हरिद्वार से प्राप्त डाटा के अवलोकन में विभिन्न राज्यों में दर्ज साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों में इस्तेमाल हुए संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जानकारी मिली। जांच में सामने आया कि दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में दर्ज साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों में कुछ मोबाइल नंबर संदिग्ध पाए गए।
विज्ञापन


रुड़की: दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष; दोनों पक्षों में चले लाठी-डंडे, इलाज के दौरान घायल युवक की मौत
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस जांच में सामने आया कि संदिग्ध नंबरों में कई नंबरों के सिम कार्ड गुलिस्तान एंटरप्राइजेज-अबरार टेलीकॉम, बहादराबाद रोड, पतंजलि विद्यापीठ क्षेत्र, रुड़की स्थित पीओएस एजेंट से जारी किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में इन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल अलग-अलग राज्यों में दर्ज साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में किए जाने की बात सामने आई है। संदिग्ध मोबाइल नंबरों और साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों के बीच सामने आए संबंध को देखते हुए मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली। सीओ संजय चौहान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed