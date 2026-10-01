Haridwar News: विवाहिता की मौत के मामले में पति और ससुरालियों पर प्राथमिकी

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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाने से हुई विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने पति और ससुरालियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मायके वालों का आरोप है कि दहेज उत्पीड़न और दूसरी शादी की धमकी से परेशान होकर ये कदम उठाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, राकेश निवासी रावली महदूद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी सोनिया की शादी करीब पांच वर्ष पहले रोशनाबाद पाल मार्केट निवासी जितेंद्र के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति जितेंद्र, ससुर बबलू, सास रेखा और चचेरा ससुर नरेंद्र कम दहेज लाने को लेकर सोनिया को प्रताड़ित करते थे।ससुराल पक्ष के लोग आए दिन सोनिया से कहते थे कि उनका इकलौता बेटा है और उसकी शादी में मायके वालों ने पर्याप्त दहेज नहीं दिया। आरोप है कि पिछले एक साल से उत्पीड़न और बढ़ गया था। ससुराल वाले सोनिया पर मायके से और दहेज लाने का दबाव बनाते थे। धमकी दी जाती थी कि मांग पूरी नहीं हुई तो जितेंद्र की दूसरी शादी किसी अच्छे घर की लड़की से कर दी जाएगी।आरोप है कि 27 सितंबर की सुबह करीब नौ बजे राकेश को सूचना मिली कि सोनिया ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। परिजन मौके पर पहुंचे तो वह उल्टियां कर रही थी। इसके बाद उसे उपचार के लिए मेट्रो अस्पताल ले गए। आरोप है कि वहां मौजूद पति जितेंद्र, ससुर बबलू, नरेंद्र और सास रेखा ने चिकित्सकों को सोनिया का उपचार करने से मना किया।परिजन इसके बाद सोनिया को सिटी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां भी इलाज को लेकर विरोध किया। बाद में उसे भूमानंद अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप लगाया कि दहेज की मांग और जितेंद्र की दूसरी शादी कराने की धमकियों के चलते सोनिया मानसिक रूप से परेशान थी। इसी उत्पीड़न के कारण उसने जहरीला पदार्थ खाया और उसकी मौत हो गई। सीओ सुरेंद्र प्रसाद बलूनी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।