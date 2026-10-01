Haridwar News: मुरादाबाद का 15 दिन से लापता किशोर हरकी पैड़ी के पास मिला

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- माता-पिता के निधन के बाद दादी कर रही थी पालन-पोषणसंवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। घर से बिना बताए निकला मुरादाबाद निवासी किशोर करीब 15 दिन बाद हरिद्वार में सकुशल मिल गया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) की टीम ने उसे हर की पैड़ी क्षेत्र से रेस्क्यू किया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद किशोर को दादी के सुपुर्द कर दिया।सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि मुरादाबाद निवासी किशोर करीब 15 दिन पहले घर से नाराज होकर बिना बताए निकल गया था। वह ट्रेन से हरिद्वार पहुंचा था। यहां वह हर की पैड़ी और आसपास के गंगा घाटों पर घूम रहा था। एएचटीयू कांस्टेबल शशिबाला, दीपक को किशोर के बारे में जानकारी मिलने के बाद उसे सकुशल रेस्क्यू किया।परिजनों की तलाश कर संपर्क किया। उसके हरिद्वार में सकुशल मिलने की सूचना उसकी बुजुर्ग दादी को दी। सूचना मिलते ही दादी अपनी बेटी के साथ हरिद्वार पहुंचीं। दादी ने पुलिस को बताया कि किशोर के माता-पिता का निधन हो चुका है। वह कुछ समय से उनके पास रह रहा था। करीब 15 दिन पहले उन्होंने अपनी दवा लेने के लिए किशोर को 300 रुपये दिए थे। दवा लेने के लिए घर से निकला किशोर वापस नहीं लौटा। काफी देर इंतजार करने के बाद उन्होंने उसकी तलाश शुरू की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला था। बृहस्पतिवार को एएचटीयू ने प्रक्रिया पूरी होने के बाद किशोर को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।