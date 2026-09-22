Haridwar News: कुंभ से पहले रेलवे स्टेशन पर तेज हुए मरम्मत और निर्माण कार्य

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- प्लेटफॉर्म-10 का निर्माण, टीनशेड-शौचालयों और सड़कें की जा रही दुरुस्त- यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ कमियां दूर करने में जुटा रेलवे प्रशासनसंवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। कुंभ मेला की तैयारियों को लेकर हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर निर्माण और मरम्मत कार्य तेज कर दिए गए हैं। कुंभ के दौरान देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए स्टेशन की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म के निर्माण के साथ यात्री सुविधाओं से जुड़े विभिन्न कार्य कराए जा रहे हैं।रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर-10 का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में टीनशेड की मरम्मत कराई जा रही है। लंबे समय से मरम्मत की जरूरत वाले शौचालयों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। स्टेशन परिसर और आसपास की खराब सड़कों को भी ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही जहां कहीं व्यवस्थाओं में कमी सामने आ रही है, वहां आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं।कुंभ के दौरान हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में रेलवे प्रशासन का प्रयास है कि मेला शुरू होने से पहले स्टेशन पर निर्माण और मरम्मत के सभी जरूरी कार्य पूरे कर लिए जाएं। अधिकारियों की निगरानी में अलग-अलग हिस्सों में काम कराया जा रहा है, जिससे यात्रियों को आवागमन के दौरान परेशानी न हो।स्टेशन की व्यवस्थाओं में होगा सुधारप्लेटफॉर्म-10 के निर्माण से ट्रेनों के संचालन और यात्रियों की आवाजाही को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। वहीं टीनशेड और शौचालयों की मरम्मत से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम भी कुंभ की तैयारियों का हिस्सा है।वर्जनकुंभ मेले के मद्देनजर रेलवे स्टेशन को पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म का निर्माण जल्द पूरा होने वाला है जबकि कुछ हिस्सों में अन्य कार्य किए जा रहे हैं। यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है। - महेश यादव, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, मुरादाबाद रेल मंडल