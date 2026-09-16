Haridwar News: 12 सूत्री मांगों के लिए प्रदर्शन

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25 सितंबर को जिला मुख्यालय पर करेंगे बड़ा धरना प्रदर्शनसंवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। मिनिस्टिरियल सर्विसेज एसोसिएशन ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट भवन कार्यालय के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों ने कर्मचारियों से आंदोलन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया।यह प्रदर्शन सात सितंबर से जारी है। जिलाध्यक्ष सईद अहमद और मंत्री रोहित शर्मा ने प्रमुख मांगों का उल्लेख किया। इनमें कनिष्ठ सहायक पद पर 2800 रुपये ग्रेड वेतन की मांग शामिल है। प्रधान सहायक और प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए आवेदन भी एक मांग है। उपनिदेशक (प्रशासनिक) पद पर 6600 रुपये ग्रेड वेतन की मांग की गई है। इसके साथ ही लेवल 11 पद का सृजन भी चाहते हैं।वक्ताओं ने कहा कि मिनिस्टिरियल कार्मिकों की ये न्यायोचित मांगें हैं। संगठन के प्रांतीय पदाधिकारियों की शासन के साथ कई बार वार्ता में इन मांगों पर सहमति बन चुकी है। हालांकि, अब तक कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अभी भी मिनिस्टिरियल कार्मिकों की मांगों के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसलिए, अब संगठन को आर-पार की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। संगठन ने अपने आंदोलन को तेज करने की घोषणा की है।आगामी 25 सितंबर को जिला मुख्यालय पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद, पांच अक्तूबर को देहरादून में एक विशाल रैली का आयोजन होगा। इन आयोजनों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री इमरान अंसारी, नवीन शर्मा, शशांक कश्यप, नीरज कुमार, यशवंत सिंह, रमेश सिंह बिष्ट, संतोष नेगी, फुरकान अहमद आदि मौजूद रहे।