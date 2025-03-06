उत्तराखंड: पीएम मोदी ने सीएम धामी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं; प्रदेशभर में होंगे कार्यक्रम, यमकेश्वर में यज्ञ

बाल वनिता आश्रम में सजा सांस्कृतिक मंच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मंगलवार को तिलक रोड स्थित बाल वनिता आश्रम में उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य व कला परिषद की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद आश्रम के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर सेवा संकल्प के तहत एक महीने तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलने वाले अभियान में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इस दौरान भजन-कीर्तन, साहित्य सम्मेलन, कवि सम्मेलन, चित्रकला प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इ

16 को सीएम व 17 को पीएम के जन्मदिन पर होंगे कार्यक्रम

भाजपा कार्यालय में सेवा संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही 17 अक्तूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष कमल किशोर रावत ने बताया कि 17 सितंबर को सभी लोग अपने घरों पर आशीर्वाद का दीया जलाएंगे। जबकि डीएवी इंटर कालेज में सांय 7 बजे सामूहिक दीया जलाने का कार्यक्रम आयोजित होगा। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की ओर से पौड़ी, सतपुली व श्रीनगर में रक्तदान कार्यक्रम होंगे। साथ ही 16 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जन्म दिवस पर कंडोलिया मंदिर में हवन, पूजा अर्चना व कीर्तन आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिवस पर उनकी सफलतम राजनितिक यात्रा गुजरात के मुख्यमंत्री के रुप में 7 अक्तूबर 2001 से लेकर प्रधानमंत्री तक के 25 साल की अवधि पूरी होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।