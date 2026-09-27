Haridwar News: प्रतियोगिता में नैनीताल की बेटियों का जलवा

विज्ञापन





योग स्थली खेल परिसर रोशनाबाद में दो दिवसीय उत्तराखंड की राज्य स्तरीय विद्यालय जूडो बालिका प्रतियोगिता शुरू हुई। इसमें नैनीताल की बेटियों का जलवा रहा। इस अवसर पर बताैर मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बालिकाएं खेलों में देश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने बेटियों से खेलों में बढ़-चढ़कर प्रतिभाग करने का आह्वान किया। जिला खेल समन्वयक गजेंद्र सिंह ने बताया कि अंडर-19 बालिका वर्ग में 36 किलोग्राम वर्ग में प्रीति मेलकानी नैनीताल प्रथम, रुचि देहरादून ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 40 किलोग्राम वर्ग में मनीषा नैनीताल प्रथम, आशिया हरिद्वार द्वितीय रहीं। 44 किलोग्राम वर्ग में साक्षी पंत नैनीताल प्रथम, आकांक्षा हरिद्वार दूसरे नंबर पर रहीं। 48 किलोग्राम में प्रियंका रावत उधम सिंह नगर प्रथम, राधिका देहरादून ने दूसरा स्थान हासिल किया। 52 किलोग्राम वर्ग में सृष्टि राणा नैनीताल प्रथम, प्राची टिहरी दूसरे नंबर पर आईं। 57 किलोग्राम में बबीता नैनीताल प्रथम, साक्षी हरिद्वार दूसरे स्थान पर रहीं। 63 किलोग्राम वर्ग में आरती बोरा नैनीताल प्रथम, आराधना टिहरी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 70 किलोग्राम वर्ग में आरती बोरा नैनीताल प्रथम, आयुष नेगी टिहरी दूसरे स्थान पर रहीं। इस मौके पर विधायक आदेश चौहान, मुख्य शिक्षा अधिकारी अमित कुमार चंद्र, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अभिषेक शुक्ला, खंड शिक्षा अधिकारी बहादराबाद विनोद कुमार, जिला क्रीड़ा अधिकारी रविंद्र भंडारी, मुकेश भट्ट, अंजेश कुमार, मनीष राठी, दिनेश वर्मा, अरुण कुमार खरे, आलोक द्विवेदी आदि मौजूद रहे।