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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Health Minister inspected the Government Medical College.

Haridwar News: स्वास्थ्य मंत्री ने किया राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण

Sun, 27 Sep 2026 01:15 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:15 AM IST
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Health Minister inspected the Government Medical College.
स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. सुबोध उनियाल ने जगजीतपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कहा कि मेडिकल कॉलेज को जल्द पूर्ण से संचालित किया जाए, ताकि मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।
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उन्होंने कहा कि ओपीडी सेवाओं को बेहतर किया जाए। इमरजेंसी व आईपीडी सेवा जल्द शुरू की जाएं। मरीजों को एक ही स्थान पर सभी चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्हें इलाज के लिए भटकना न पड़ें। प्राचार्य ने बताया कि अस्पताल में अधिकतर सेवाएं 15-20 अक्तूबर तक शुरू कर दी जाएंगी।
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स्वास्थ्य मंत्री ने एमसीएच विंग और आपातकालीन विभाग का भी जायजा लिया। निर्माण कर रही एजेंसी को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। निर्माण एजेंसी के अधिकारियों ने 20 नवंबर तक भवन हैंडओवर करने का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जनता को सस्ता और सुलभ इलाज दिलाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर एमएस डा. कलम सिंह बुटोला, डा. अजय, विक्रम सिंह, महेंद्र चमोली आदि मौजूद रहे।
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