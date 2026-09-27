Haridwar News: यात्रियों से अवैध शुल्क लेने पर हरिद्वार का शौचालय सील

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निरीक्षण उप नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी के नेतृत्व में हुआ। मुख्य सफाई निरीक्षक संजय शर्मा और सफाई निरीक्षक आकाश कुमार सहित नगर निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। टीम ने शौचालयों में साफ-सफाई, रखरखाव और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। सील किए गए शौचालय में संचालक यात्रियों से मूत्रालय के उपयोग के लिए शुल्क ले रहा था।नगर निगम टीम ने यात्रियों से वसूला गया शुल्क उन्हें वापस करवाया। अधिकारियों ने अन्य शौचालयों के संचालकों को नियमित और बेहतर सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को भी कहा। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक शौचालयों में निर्धारित शुल्क और सुविधाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमित वसूली स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, रखरखाव और यात्रियों को निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह कदम यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए उठाया गया है।