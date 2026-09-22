Haridwar News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

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पुलिस के अनुसार, हरि आश्रय नगर पतंजलि निवासी अमर कुमार (65) मंगलवार को बाइक से हरिद्वार की ओर जा रहे थे। बाजार चौकी के पास स्टेट बैंक के सामने पहुंचते ही उनकी बाइक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए भूमानंद अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीओ संजय चौहान ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। संवाद

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बहादराबाद। कोतवाली क्षेत्र में बाजार चौकी के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।