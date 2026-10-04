Haridwar News: समस्याएं दूर न होने पर आज से भूख हड़ताल करेंगी किरण सिंह
देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 06:29 PM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 06:29 PM IST
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पूर्व राज्यमंत्री किरण सिंह का सुभाषनगर में व्यवस्थाएं बदहाल होने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। पूर्व राज्यमंत्री किरण सिंह ने शिवालिक नगर नगर पालिका की सुभाषनगर कॉलोनी की मूलभूत समस्याओं को दूर न करने का आरोप लगाते हुए सोमवार से भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है।
किरण सिंह ने बताया कि कॉलोनी में आज तक सीवर बिछाने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। कई वर्षों से इस समस्या की अनदेखी की जा रही है। इसके चलते कॉलोनीवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी के बीच से गुजर रही 33 हजार केवी की विद्युत हाईटेंशन लाइन को भी हटाया नहीं गया। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से कई लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं और कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके बावजूद वर्षों से यह लाइन कॉलोनी के बीच से गुजर रही है।
कहा कि कॉलोनी में करीब 25 वर्ष पहले बिछाई गई पेयजल पाइपलाइन जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसके कारण घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है। दूषित पानी पीने से क्षेत्र के कई लोग बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। इसलिए वह सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगी।
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हरिद्वार। पूर्व राज्यमंत्री किरण सिंह ने शिवालिक नगर नगर पालिका की सुभाषनगर कॉलोनी की मूलभूत समस्याओं को दूर न करने का आरोप लगाते हुए सोमवार से भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है।
किरण सिंह ने बताया कि कॉलोनी में आज तक सीवर बिछाने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। कई वर्षों से इस समस्या की अनदेखी की जा रही है। इसके चलते कॉलोनीवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी के बीच से गुजर रही 33 हजार केवी की विद्युत हाईटेंशन लाइन को भी हटाया नहीं गया। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से कई लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं और कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके बावजूद वर्षों से यह लाइन कॉलोनी के बीच से गुजर रही है।
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कहा कि कॉलोनी में करीब 25 वर्ष पहले बिछाई गई पेयजल पाइपलाइन जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसके कारण घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है। दूषित पानी पीने से क्षेत्र के कई लोग बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। इसलिए वह सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगी।
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