Haridwar News: अलीपुर मुख्य मार्ग पर दौड़ रहे भारी वाहन, लोग परेशान

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बहादराबाद। अलीपुर गांव के मुख्य मार्ग से लगातार गुजर रहे भारी वाहनों से ग्रामीण परेशान हैं। इन वाहनों के चलते हर रोज लग रहे जाम से ग्रामीण हलकान हैं, उन्होंने इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव का मुख्य मार्ग संकरा होने के बावजूद प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ट्रक, डंपर आदि भारी वाहन यहां से गुजरते हैं। इससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और हादसों का खतरा भी बढ़ गया है।ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बीच से भारी वाहनों की आवाजाही के कारण स्कूली बच्चों समेत अन्य स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर वाहनों की कतार लगने से लोगों का पैदल निकलना तक मुश्किल हो जाता है। कई बार बच्चे स्कूल जाते समय और बुजुर्ग सड़क पार करते समय दुर्घटना का शिकार होने से बाल-बाल बचे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि संबंधित विभाग और प्रशासन को कई बार इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है लेकिन, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि यदि जल्द भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं की गई तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।बोले स्थानीयगांव के मुख्य मार्ग से दिन-रात भारी वाहन गुजर रहे हैं। सड़क संकरी होने के कारण अक्सर जाम लग जाता है। कई बार दुर्घटना जैसी स्थिति बन चुकी है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। - भगवान दासस्कूल जाने वाले बच्चों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। भारी वाहनों की तेज रफ्तार से हमेशा हादसे का डर बना रहता है। प्रशासन को तत्काल इनके लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करनी चाहिए। - दलेल सिंहभारी वाहनों के लगातार आवागमन से सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही है और प्रदूषण बढ़ रहा है। यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। - अमित चौहानग्रामीण कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि गांव के मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर उनके लिए अलग रूट निर्धारित किया जाए। - विशेष कुमारबोले जिम्मेदारमामला संज्ञान में ले लिया गया है। सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से गांव के अंदर के आने वाले भारी वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।नेहा झा, एआरटीओ प्रवर्तन