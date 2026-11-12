हरिद्वार: सीएम धामी ने सप्त सरोवर में किया कामधेनु लोक भवन का उद्घाटन
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 12 Nov 2026 01:44 PM IST
विज्ञापन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने सप्त सरोवर स्थित कामधेनु लोक भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन