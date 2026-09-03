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दहेज उत्पीड़न: पति समेत सात ससुरालियों पर प्राथमिकी दर्ज

Thu, 03 Sep 2026 05:07 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:07 PM IST
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FIR against husband and seven in-laws
- बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला, पुलिस ने शुरू की विवेचना
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संवाद न्यूज एजेंसी



बहादराबाद। क्षेत्र की एक विवाहिता ने लक्सर के पोडोवाली निवासी ससुरालियों पर दहेज में कार की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। विवाहिता का आरोप है कि गर्भावस्था के दौरान भी उसके साथ मारपीट की गई और बेटी के जन्म के बाद उसे लगातार ताने दिए गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति समेत सात ससुरालियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।



पुलिस के अनुसार, शांतरशाह निवासी रेखा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका विवाह एक मार्च 2025 को पोडोवाली, लक्सर निवासी नवीन के साथ हुआ था। विवाह में उसके मायके वालों ने करीब 15 लाख खर्च कर दहेज का सामान, जेवरात और बुलेट मोटरसाइकिल दी थी। आरोप है कि शादी से पहले ससुराल पक्ष ने परिवार के पास करीब 100 बीघा जमीन होने की बात बताई थी। रेखा का आरोप है कि शादी के पहले दिन ही कार की मांग कर डाली। कुछ समय बाद ससुराल पक्ष के लोग कार नहीं मिलने को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे।
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आरोप है कि गर्भवती होने के बाद पति और जेठानी ने घर के काम को लेकर उसके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की। गर्भावस्था के सातवें महीने में भी पति, ससुर और जेठानी ने उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की। 22 नवंबर 2025 को उसने बेटी नव्या को जन्म दिया।
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आरोप है कि प्रसव के दौरान सास ने ऑपरेशन के खर्च के लिए उसके सोने-चांदी के जेवर अपने कब्जे में ले लिए। 23 जनवरी 2026 को पति नवीन, ससुर जगदीश कुमार, सास प्रमिला, जेठ संदीप, जेठानी रूबी, मीनाक्षी, जेठ विनय ने मारपीट की। इसके बाद तीन फरवरी 2026 को विवाहिता और उसकी छह माह की बेटी को ससुराल से निकाल दिया। तब से वह मायके में रह रही है। सीओ संजय चौहान ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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