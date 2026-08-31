Haridwar News: दो भाइयों के परिवार भिड़े, दोनों पक्षों पर क्रॉस रिपोर्ट दर्ज

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पुलिस के अनुसार, छोटे लाल निवासी कुम्हारगढ़ा ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि 29 अगस्त की रात करीब साढ़े आठ बजे उसके बड़े भाई लालबाबू, उनके बेटे सन्नी और विक्की, पत्नी गायत्री और बेटी कोमल ने एकराय होकर लाठी-डंडों से उसके और परिवार के साथ मारपीट की। आरोप है कि उसकी बेटियों के साथ भी मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। उसे और उसकी पत्नी के सिर में चोटें आईं। उपचार के दौरान टांके लगाने पड़े।वहीं दूसरे पक्ष की ओर से सनी और कोमल की ओर से दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया कि रात करीब साढ़े आठ बजे छोटे लाल ने गाली-गलौज करते हुए मारने की धमकी दी। इसके बाद उसकी चारों लड़कियां मौके पर पहुंचीं और परिवार के साथ मारपीट की। आरोप है कि पत्थरों से भी हमला किया गया। पहले भी इन लोगों ने विवाद किया था और पुलिस में शिकायत देने के बाद समझौता हो गया था। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर क्रॉस प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।