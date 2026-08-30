नारी शक्ति वंदन समारोह: कैबिनेट मंत्री बोले- महिलाओं को बराबर में खड़ा करने से ही 2047 में विकसित होगा भारत

धर्मनगरी में अमर उजाला और गैलेक्सी यार्ड की ओर से नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सामाजिक सरोकार से जुड़ीं महिलाओं को प्रशस्ति पत्र और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।

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रविवार को हरिद्वार-रुड़की रोड पर रॉयल वृंदावन होटल में हुए सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सेवा, व्यापार, खेल, कला, विज्ञान, स्टार्टअप, राष्ट्र निर्माण, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2047 में विकसित राष्ट्र का लक्ष्य रखा है, वह तभी पूरा होगा, जब महिलाओं को पुरुषों के बराबर में खड़ा किया जाएगा। जब काेई महिला समाज में आगे बढ़ना चाहती हैं तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उन्हाेंने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रही हैं। प्रधानमंत्री के आह्वान पर बेटियां आगे आ रही हैं। सरकार की ओर से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कम ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है ताकि वह स्वावलंबी बन सकें। यहां सम्मानित होने वाली महिलाएं भले ही कम हैं, लेकिन इनके साथ अनगिनत महिलाएं हैं, जो इनसे जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने इन्हें सम्मान समारोह तक पहुंचाने में सहयोग किया है।रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि नारी शक्ति वंदन में सम्मानित होने वालीं सभी महिलाएं हीरे के समान हैं, मैं इन्हें वंदन करता हूं। उम्मीद है कि यह महिलाएं एक दिन विश्व, देश व प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी विकास तिवारी, गैलेक्सी यार्ड से ऋषि सचदेवा, मयंक शर्मा, सचिन बेनीवाल, सुशील शर्मा, भूमानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग से डा. रजनी, दीवान ज्वैलर्स से कंचन त्यागी, जुर्स कंट्री दीपक गर्ग आदि मौजूद रहे।इनका रहा सहयोगइस कार्यक्रम के मुख्य सहयोग में सीताराम ज्वैलर्स, लुक्स सैलून, दीवान ज्वैलर्स, ओवरसीज डेवलपर्स एवं सहयोगी के रूप में भूमानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अलकुश इंड्रस्टीज, जुर्स कंट्री, स्वामी दर्शनानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रानीपुर विधायक आदेश चौहान का सहयोग रहा।