Haridwar News: 185 लोगों ने किया रक्तदान
देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 09:35 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 09:35 PM IST
विज्ञापन
विक्टूरा टेक्नोलॉजी के संस्थापक के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ एचआर हेड धर्मेद्र सिरोही और प्लांट हेड सुभाष दीक्षित ने किया। शिविर में कंपनी के सभी कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इससे 185 यूनिट रक्तदान किया। इस मौके पर गौरव ठाकुर, रीनू कुमार, विपिन पुरोहित, उपेंद्र, वीरेंद्र मौर्य, भुवन मिश्रा आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन