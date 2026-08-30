Haridwar News: 185 लोगों ने किया रक्तदान

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विक्टूरा टेक्नोलॉजी के संस्थापक के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ एचआर हेड धर्मेद्र सिरोही और प्लांट हेड सुभाष दीक्षित ने किया। शिविर में कंपनी के सभी कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इससे 185 यूनिट रक्तदान किया। इस मौके पर गौरव ठाकुर, रीनू कुमार, विपिन पुरोहित, उपेंद्र, वीरेंद्र मौर्य, भुवन मिश्रा आदि मौजूद रहे। संवाद