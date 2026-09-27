फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Divya Chauhan selected for the post of Supply Inspector.

Haridwar News: दिव्या चौहान का पूर्ति निरीक्षक पद पर चयन, गांव में खुशी

Sun, 27 Sep 2026 06:15 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:15 PM IST
विज्ञापन
Divya Chauhan selected for the post of Supply Inspector.
बोंगला गांव की बेटी ने पीसीएस परीक्षा में हासिल की सफलता
विज्ञापन

ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ किया स्वागत
संवाद न्यूज एजेंसी
बहादराबाद। विकासखंड बहादराबाद के आत्मलपुर बोंगला गांव निवासी मास्टर रणबीर सिंह की बेटी दिव्या चौहान ने लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर पूर्ति निरीक्षक पद पर चयनित होकर जिले और गांव का नाम रोशन किया है।
सफलता हासिल करने के बाद शनिवार शाम दिव्या चौहान अपने पैतृक गांव पहुंची। यहां ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया। लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। घर पहुंचने पर मां ने बेटी का मंगल तिलक कर स्वागत किया। ग्रामीणों ने कहा कि दिव्या ने अपनी मेहनत और लगन से क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी उपलब्धि गांव की बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणादायक है।
विज्ञापन

लोगों ने दिव्या को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। दिव्या के पिता मास्टर रणबीर सिंह ने बताया कि उनकी बेटी ने कक्षा 12 तक की पढ़ाई बहादराबाद स्थित बाल सदन स्कूल से की। वर्ष 2014 में विवाह के बाद दिव्या देहरादून चली गई। वहां उन्होंने कोचिंग लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की।
विज्ञापन
विज्ञापन

लगातार मेहनत और लगन के बाद उन्होंने लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की और पूर्ति निरीक्षक पद पर चयनित हुईं। उन्होंने बताया कि बेटी की सफलता से परिवार के साथ पूरा गांव गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस मौके पर हितेश चौहान, प्रताप प्रधान, शिवम चौहान, भूप सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed