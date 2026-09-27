Haridwar News: ढाबे का सामान सड़क पर फेंकने का आरोप
देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:24 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:24 PM IST
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- ढाबा संचालक ने युवती के खिलाफ नगर कोतवाली में दी तहरीर
संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। रेलवे रोड स्थित आरती होटल के सामने ढाबा संचालक के कर्मचारी ने ज्वालापुर निवासी एक महिला और उसके भाई समेत दो अज्ञात युवकों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। आरोप है कि गाली-गलौज कर सामान सड़क पर फेंकने और जगह खाली नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
कर्मचारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि रेलवे रोड पर आरती होटल के सामने नगर निगम के नाले के ऊपर त्रिपाल लगाकर बनाई गई जगह पर बलवीर सिंह को नियमानुसार बैठाया था। आरोप है कि शनिवार की शाम ज्वालापुर निवासी महिला अपने भाई और दो अज्ञात युवकों के साथ वहां पहुंची। आरोप है कि आते ही उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी और जगह खाली करने को कहा। जगह खाली नहीं करने पर जान से मारने और गुंडों से पिटवाने की धमकी दी।
महिला होने का हवाला देकर झूठे केस में फंसाने की बात कही। त्रिपाल के नीचे रखा प्लास्टिक का सामान, कुर्सियां, थाली, बर्तन और खाना सड़क पर फेंक दिया। मोबाइल फोन पर धमकी देने और पांच लाख की मांग करने का भी आरोप लगाया है। एसएचओ कुंदन सिंह राणा का कहना है कि आरोपों की जांच की जा रही है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। रेलवे रोड स्थित आरती होटल के सामने ढाबा संचालक के कर्मचारी ने ज्वालापुर निवासी एक महिला और उसके भाई समेत दो अज्ञात युवकों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। आरोप है कि गाली-गलौज कर सामान सड़क पर फेंकने और जगह खाली नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
कर्मचारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि रेलवे रोड पर आरती होटल के सामने नगर निगम के नाले के ऊपर त्रिपाल लगाकर बनाई गई जगह पर बलवीर सिंह को नियमानुसार बैठाया था। आरोप है कि शनिवार की शाम ज्वालापुर निवासी महिला अपने भाई और दो अज्ञात युवकों के साथ वहां पहुंची। आरोप है कि आते ही उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी और जगह खाली करने को कहा। जगह खाली नहीं करने पर जान से मारने और गुंडों से पिटवाने की धमकी दी।
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महिला होने का हवाला देकर झूठे केस में फंसाने की बात कही। त्रिपाल के नीचे रखा प्लास्टिक का सामान, कुर्सियां, थाली, बर्तन और खाना सड़क पर फेंक दिया। मोबाइल फोन पर धमकी देने और पांच लाख की मांग करने का भी आरोप लगाया है। एसएचओ कुंदन सिंह राणा का कहना है कि आरोपों की जांच की जा रही है।
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