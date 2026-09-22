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Haridwar News: किसानों की समस्याओं पर की चर्चा, 27 को बैठक

Tue, 22 Sep 2026 06:04 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 06:04 PM IST
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Discussion held on farmers' issues; meeting on the 27th.
फोटो
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बहादराबाद। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से मंगलवार को अलीपुर में राष्ट्रीय सलाहकार प्रियव्रत के कैंप कार्यालय पर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। प्रदेश अध्यक्ष पवन चौहान ने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर 27 सितंबर को अलीपुर गांव स्थित एक फार्म हाउस में पदाधिकारियों और सदस्यों की बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें गन्ना भुगतान, स्मार्ट मीटर समेत किसानों से जुड़ी अन्य समस्याओं पर विस्तार से मंथन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में पदाधिकारियों और सदस्यों की सहमति से आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस मौके पर राष्ट्रीय सलाहकार प्रियव्रत, दिनेश चौहान, ईशरान हसन, कुलदीप चौहान, मास्टर गजेंद्र सिंह, हाजी इंतजार, मुमताज अहमद आदि मौजूद रहे। संवाद
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