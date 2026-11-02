Haridwar News: समस्याओं व परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी दूर करने की मांग

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ज्ञापन में सामाजिक कार्यकर्ता मनोज निषाद ने बताया कि वर्ष 2021 से महाविद्यालय का संचालन मोहनानंद आश्रम के जर्जर कमरों और टीनशेड के नीचे हो रहा है। इससे छात्र-छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से परीक्षा परिणामों में छात्रों को अनुपस्थित दिखाकर फेल कर दिया गया है। इस लापरवाही से छात्र-छात्राओं के भविष्य अंधेरे में है। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी से समस्याओं का निराकरण करने की मांग की।मुख्य विकास अधिकारी ने समस्याओं का हल करने का भरोसा दिलाया। जिस पर छात्र नेताओं ने तीन नवंबर को प्रस्तावित कॉलेज की तालाबंदी स्थगित कर दी। इस मौके पर कपिल शर्मा जौनसारी, नितिन यादव, सागर ठाकुर, दीक्षा जोशी, शिवांगी, तनवी गुप्ता, पायल, ओम कश्यप, पायल सैनी, पार्वती आदि मौजूद रहे।