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Haridwar News: रावली महदूद में पड़ोसियों से हुए विवाद में क्रॉस प्राथमिकी दर्ज

Sun, 04 Oct 2026 04:58 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 04:58 PM IST
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Cross-FIRs registered following a dispute with neighbors.
- एक पक्ष की तरफ से पांच के खिलाफ दर्ज कराई गई थी पहले रिपोर्ट
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संवाद न्यूज एजेंसी

हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद में शुक्रवार को हुए पड़ोसियों से विवाद में दूसरे पक्ष की तरफ से भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एक पक्ष की तरफ से पहले ही पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है।

पुलिस के अनुसार, जुल्फुकार निवासी रावली महदूद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पड़ोसी कुरबान और इमरान से पुरानी रंजिश चली आ रही है। दो अक्तूबर को दोपहर करीब 12:30 बजे उनका बेटा अहसान घर के सामने बाइक लेकर खड़ा था। इसी दौरान पड़ोसी जिशान ने अपनी मोटरसाइकिल से अहसान की बाइक में सामने से टक्कर मार दी। विरोध करने पर जिशान ने गाली-गलौज करते हुए अहसान के साथ मारपीट शुरू कर दी।
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शोर सुनकर अहसान का भाई अफजाल मौके पर पहुंचा और उसे छुड़ाकर घर के अंदर ले गया। आरोप है कि इसके बाद कुरबान, फैजान, रिजवान, मान्ना, आजुल, अयान, जिशान, इमरान एकराय होकर मौके पर पहुंचे। इनमें से कुछ लोगों के हाथों में डंडे थे। आरोप है कि सभी ने अफजाल के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप लगाया कि उनकी पत्नी मुन्नी बेटे को बचाने पहुंचीं तो उनके साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि इमरान ने जेब से उस्तरा निकालकर अफजाल की कमर और पेट पर वार किए, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। घर के बाहर खड़ी स्कूटी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सीओ सदर सुरेंद्र प्रसाद बलूनी ने बताया कि क्रॉस रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।
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