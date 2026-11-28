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- किसानों ने उठाई जल्द आपूर्ति की करने की मांगपथरी। की बुवाई का समय नजदीक है, लेकिन क्षेत्र की चार सहकारी समितियों कटारपुर (धनपुरा), पथरी (टिहरी विस्थापित), अलावलपुर (पीतपुर) और बादशाहपुर में डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है। करीब 40 गांवों के किसान डीएपी के लिए समितियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी जरूरत के मुताबिक खाद भेजने के बजाय शनिवार को समितियों में यूरिया की खेप पहुंचा दी गई। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।गन्ने की छिलाई के बाद खेत खाली होने लगे हैं और किसान गेहूं की बुवाई की तैयारी में जुट गए हैं। किसानों का कहना है कि इस समय बुवाई के लिए डीएपी की सबसे अधिक जरूरत है। खाद समय पर नहीं मिलने से बुवाई प्रभावित होने के साथ उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है।किसान रमेश, मनोज, राजेश, इकरार, रहीश, तबरेज आलम और ताहिर ने बताया कि फिलहाल डीएपी की आवश्यकता है, जबकि यूरिया की जरूरत अगले महीने गेहूं की फसल में सिंचाई से पहले पड़ेगी। ऐसे में अभी यूरिया भेजने के बजाय डीएपी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि जरूरत के समय यूरिया की कमी होने पर भी परेशानी उठानी पड़ सकती है।बहादुरपुर जट, झाबरी, सुखरासा, पथरी, टिहरी डोब नगर, आदर्श टिहरी नगर, कटारपुर, चांदपुर, बिशनपुर, पुरानी कुंडी, शिवगढ़, फूलगढ़, गोविंदगढ़, दुर्गागढ़, नसीरपुर कलां, शाहपुर, चाणचक, शेरपुर, बादशाहपुर, धारीवाला, भट्टीपुर, भवापुर चमरावल, नई कुंडी, हरसीवाला, टिकोला, जसोदरपुर और रानीमाजरा समेत आसपास के गांवों के किसान डीएपी मिलने का इंतजार कर रहे हैं।डीएपी खाद की रैक जल्द आने वाली है। खाद पहुंचते ही सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करा दिया जाएगा।- मोनिका चुनेरा, जिला सहायक निबंधक