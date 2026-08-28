Haridwar News: कनखल में बेकाबू कार ने तीन गायों को कुचला, मौके पर मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। कनखल कोतवाली क्षेत्र के बैरागी कैंप में बृहस्पतिवार की देर रात तेज रफ्तार कार ने सड़क पर जा रही तीन गायों को कुचल दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बृहस्पतिवार की देर रात एक कार बैरागी कैंप की ओर से तेज गति से गुजर रही थी। इसी दौरान सड़क पर मौजूद तीन गायें उसकी चपेट में आ गईं। कार की टक्कर से तीनों गायें गंभीर रूप से घायल हो गईं और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।पुलिस सूत्रों के मुताबिक कार खुद को समाजसेवी कहने वाले एक युवक की बताई गई है। हालांकि, हादसे के समय कार कौन चला रहा था, इसे लेकर पुलिस की जांच जारी है। युवक सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो के माध्यम से नशे और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाता है।ऐसे में उसके नाम से जुड़े वाहन से तीन गायों की मौत का मामला सामने आने के बाद लोगों में चर्चा शुरू हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही कनखल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार को कब्जे में लिया। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि हादसे में शामिल कार को कब्जे में ले लिया गया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। चालक की तलाश की जा रही है।