हरिद्वार में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक शुरू हो गई है। उद्घाटन सत्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी बांसुरी स्वराज और अरविंद मेनन सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

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प्रेमनगर आश्रम में आयोजित भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का शुभारंभ निर्धारित समय से करीब दो घंटे बाद हुआ। शनिवार सुबह 11 बजे शुरू होने वाला उद्घाटन सत्र दोपहर एक बजे शुरू हो सका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने के कारण उनका इंतजार किया जा रहा है। उनके जल्द ही हरिद्वार पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के निधन के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के चलते कार्यक्रम के समय में बदलाव करना पड़ा। उद्घाटन सत्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी बांसुरी स्वराज और अरविंद मेनन सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।कार्यसमिति की बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पदाधिकारी और सदस्य भाग ले रहे हैं। संगठन की गतिविधियों की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों और राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए संगठनात्मक रणनीति और पार्टी की आगे की कार्ययोजना पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।