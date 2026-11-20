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संगठन की जिला अध्यक्ष रितेश चौहान ने स्पष्ट किया कि कार्यकर्ता लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं लेकिन उनकी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती धरना-प्रदर्शन इसी प्रकार जारी रहेगा। वहीं, प्रदेश महामंत्री ममता बादल ने कहा कि सरकार की ओर से अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है। प्रदेश महिला मोर्चा की नेता संतोष चौहान ने धरना स्थल पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं की मांगों का पुरजोर समर्थन किया। धरना-प्रदर्शन के दौरान पूनम रानी, प्रीति चौहान, किरण, रेशमी, गुलिस्ता, मीना, बेबी मौजूद रहीं। संवाद

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हरिद्वार/सिडकुल। लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, जिला हरिद्वार के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर और देवपुरा चौक पर अपना धरना जारी रखा। संगठन ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिलेभर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में तालाबंदी कर दी है और अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का एलान किया है।