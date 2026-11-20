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इस अवसर पर महाविद्यालय के सचिव डॉ. वीणा शास्त्री ने कहा कि छात्राएं नशे से दूर रहने के लिए लोगों को जागरूक करें, ताकि, लोग नशे की गिरफ्त दूर रहें। कहा कि युवा नशे को छोड़कर राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन लगाएं। प्राचार्य प्रोफेसर शशि प्रभा ने कहा कि नशा समाज की सबसे बड़ी बुराई है। अगर हमें भारत को विकासशील से विकसित देश बनाना है तो इसके नशे का त्याग करना होगा।इस मौके पर डॉ. राखी सिंह, डॉ. निभा राठी, प्रो. प्रीति आत्रेय, यासमीन अमीर, डॉ. प्रेरणा पांडेय, डॉ. श्वेता शरन, मोनिका शर्मा, सुप्रिया झा, खुशी चौहान, अनुराधा शर्मा, शिखा गुप्ता, अनुराधा चौधरी, अंकित गोयल, श्रीकांत, शुभम लोधा, विनीत कुमार, बिजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद