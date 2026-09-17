Champawat News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Thu, 17 Sep 2026 01:43 AM IST
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मेला
पिथाैरागढ़- बेड़ीनाग में ऋषि पंचमी पर मेले का शुभारंभ सुबह 11 बजे।
मोस्टमानू मेला
पिथाैरागढ़- चंडाक के प्रसिद्ध मोस्टमानू मंदिर में मुख्य मेला दोपहर एक बजे।
गणेश महोत्सव
चंपावत। लोहाघाट में अष्टम गणेश महोत्सव कार्यक्रम में पूजा अर्चना सुबह आठ से।
विश्वकर्मा पूजा
चंपावत के लोक निर्माण विभाग में विश्वकर्मा पूजा अर्चना सुबह नौ बजे से।
सूर्य षष्ठी मेला
चंपावत। लोहाघाट के ग्राम पंचायत सुई खैसकांडे के आदित्य महादेव मंदिर में सूर्य षष्ठी मेले का शुभारंभ सुबह नौ बजे से।
झूमाधुरी महोत्सव
चंपावत। लोहाघाट के झूमाधुरी महोत्सव में खेल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम सुबह 11 बजे से।
प्रतियोगिता
चंपावत। चंपावत के लडवाल स्टेट में अंडर 14 बालक वर्ग की विद्यालयी स्तरीय प्रतियोगिता शाम 3:30 बजे से।
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पिथाैरागढ़- बेड़ीनाग में ऋषि पंचमी पर मेले का शुभारंभ सुबह 11 बजे।
मोस्टमानू मेला
पिथाैरागढ़- चंडाक के प्रसिद्ध मोस्टमानू मंदिर में मुख्य मेला दोपहर एक बजे।
गणेश महोत्सव
चंपावत। लोहाघाट में अष्टम गणेश महोत्सव कार्यक्रम में पूजा अर्चना सुबह आठ से।
विश्वकर्मा पूजा
चंपावत के लोक निर्माण विभाग में विश्वकर्मा पूजा अर्चना सुबह नौ बजे से।
सूर्य षष्ठी मेला
चंपावत। लोहाघाट के ग्राम पंचायत सुई खैसकांडे के आदित्य महादेव मंदिर में सूर्य षष्ठी मेले का शुभारंभ सुबह नौ बजे से।
झूमाधुरी महोत्सव
चंपावत। लोहाघाट के झूमाधुरी महोत्सव में खेल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम सुबह 11 बजे से।
प्रतियोगिता
चंपावत। चंपावत के लडवाल स्टेट में अंडर 14 बालक वर्ग की विद्यालयी स्तरीय प्रतियोगिता शाम 3:30 बजे से।