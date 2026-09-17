Champawat News: जनगणना तक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग नहीं करेगी संघर्ष समिति

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बुधवार को रामगंगा घाटी विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमल दीप ने कहा कि एसडीएम से वार्ता विफल रही लेकिन इसमें कुछ जानकारी मिली। जनगणना के चलते भारत की भौगोलिक सीमाएं सील होने के कारण देश में किसी भी प्रशासनिक इकाई का गठन संभव नहीं है। ऐसे में प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग जनगणना समाप्ति तक नहीं उठाई जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, मोटर पुल, खेल मैदान, झूला पुल, लघु जलविद्युत परियोजना आदि की 12 मांगों पर आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि तीन दिन के क्रमिक अनशन के बाद आमरण अनशन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम समिति करेगी। इस मौके पर मेहर सिंह कठायत, त्रिलोक सिंह बोरा, पूर्व कैप्टन श्याम सिंह कार्की, व्यापार संघ अध्यक्ष सुमित पाल, शोभन कार्की, मन्नू भंडारी, संजय भट्ट, किशोर भट्ट, मनोज सिंह भंडारी, दीवान पुजारा, नीरज भट्ट, सूरज गोरखा, पदम बहादुर पाल सहित अन्य मौजूद रहे।