Champawat News: मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन में चंपावत के चार मेधावियों का चयन

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लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र से जीआईसी रीठाखाल के कक्षा 11 के छात्र गोलू कुमार और ऑकलैंड पब्लिक स्कूल लोहाघाट के कक्षा 11 के छात्र मयंक सिंह सामंत का चयन हुआ है। वहीं, चंपावत विधानसभा क्षेत्र से पीएम श्री जीआईसी अमोड़ी की कक्षा 12 की छात्रा हेमा भट्ट और जीआईसी टनकपुर के कक्षा 12 के छात्र मोहित वर्मा ने राज्य स्तर पर जगह बनाई है। चयनित विद्यार्थी 18 सितंबर को देहरादून में होने वाले कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम से पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आईटी और स्वरोजगार समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विद्यार्थियों से संवाद कर उनके विचार और सुझाव जानेंगे।इसके बाद विद्यार्थी मुख्यमंत्री से सीधा संवाद कर प्रदेश के विकास से जुड़े अपने विचार साझा करेंगे। मेरे सपनों का उत्तराखंड विषय पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रदेशभर के 2.67 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया था। इनमें से विशेषज्ञ टीम ने 140 विद्यार्थियों का राज्य स्तर पर चयन किया है। चयनित विद्यार्थियों को करियर कोचिंग के लिए दो लाख रुपये तक की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं।