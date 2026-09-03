Champawat News: मां वाराही धाम में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Thu, 03 Sep 2026 10:51 PM IST
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देवीधुरा (चंपावत)। मां वाराही धाम देवीधुरा में बृहस्पतिवार को दिनभर पूजा-अर्चना का दौर चलता रहा। विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां वाराही के दर्शन किए। पूजा-अर्चना पीठाचार्य कीर्तिबल्लभ शास्त्री और भुवन चंद्र जोशी ने संपन्न कराई। मंदिर के पुजारी महेश पुजारी ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। मेले के तहत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी समापन हुआ। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान मेला समिति अध्यक्ष हीरा बल्लभ जोशी, मोहन सिंह बिष्ट, वीरेंद्र सिंह लमगड़िया, त्रिलोक सिंह, गंगा सिंह चम्याल, बद्री सिंह, विनोद जोशी, रमेश राणा, नरेंद्र सिंह और ईश्वर सिंह रहे।
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