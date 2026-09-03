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Champawat News: टनकपुर डिपो को जल्द नई बसें मिलने की उम्मीद जगी

Thu, 03 Sep 2026 10:56 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Thu, 03 Sep 2026 10:56 PM IST
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Hopes have risen that the Tanakpur depot will soon receive new buses.
टनकपुर में निर्माणाधीन आईएसबीटी परिसर का जायजा लेते रोडवेज महाप्रबंधक प्रशासन अरविंद सिंह गब्र्
टनकपुर (चंपावत)। कुमाऊं के प्रमुख टनकपुर डिपो को जल्द नई बसें मिलने की उम्मीद है। नई बसों को पहाड़ और मैदान के बंद रूटों पर संचालित किया जाएगा। रोडवेज के महाप्रबंधक प्रशासन अनिल सिंह गर्ब्याल ने कहा कि टनकपुर डिपो को प्राथमिकता के आधार पर बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।
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महाप्रबंधक प्रशासन ने बुधवार को देर तक टनकपुर डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मयोगी पोर्टल के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। एआरएम सुरेश चंद्र पांडेय ने महाप्रबंधक को डिपो में 30 नई बसों की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बसों की कमी के कारण पहाड़ में झूलाघाट, डीडीहाट, मनाली आदि रूटों पर बसों का संचालन ठप है। मैदान के कई शहरों के रूट भी बसों की कमी से प्रभावित हैं।
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एआरएम ने बताया कि नई बसें मिलने से बंद रूटों पर दोबारा बसों का संचालन शुरू किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि डिपो को प्राथमिकता के आधार पर बसें मिलने की उम्मीद है। इस वर्ष के अंत तक नई बसें मिलने की संभावना है।
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इसके बाद महाप्रबंधक प्रशासन ने निर्माणाधीन आईएसबीटी परिसर का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कार्यदायी संस्था पेयजल निगम और एजेंसी वीकेजे के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान रोडवेज के कई अधिकारी मौजूद रहे।
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