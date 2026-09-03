Champawat News: कांग्रेस के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पुतला फूंका
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Thu, 03 Sep 2026 10:54 PM IST
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चंपावत। भाजपा कार्यकर्ताओं ने छतार में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर पार्टी का पुतला फूंका। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष सूरज कुमार और प्रदेश मंत्री सूरज प्रहरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर शुद्धीकरण के नाम पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया।
प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस शुद्धीकरण के नाम पर समाज में जातिवाद का जहर घोलने और लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का उद्देश्य समाज को बांटना और झूठ फैलाना है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस देवभूमि उत्तराखंड की शांति और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया।
प्रदर्शन में जिला प्रभारी गुंजन सुखीजा, ब्लॉक प्रमुख बाराकोट सीमा आर्या, पालिकाध्यक्ष गोविंद वर्मा, सूरज कुमार, गोविंद प्रसाद, दायित्वधारी किरन देवी, श्याम नारायण पांडे आदि मौजूद रहे।
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प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस शुद्धीकरण के नाम पर समाज में जातिवाद का जहर घोलने और लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का उद्देश्य समाज को बांटना और झूठ फैलाना है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस देवभूमि उत्तराखंड की शांति और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया।
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प्रदर्शन में जिला प्रभारी गुंजन सुखीजा, ब्लॉक प्रमुख बाराकोट सीमा आर्या, पालिकाध्यक्ष गोविंद वर्मा, सूरज कुमार, गोविंद प्रसाद, दायित्वधारी किरन देवी, श्याम नारायण पांडे आदि मौजूद रहे।
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