हल्द्वानी: नितिन नवीन के विरोध में सड़क पर आए कांग्रेसी...18 हिरासत में, गो बैक के लगे नारे

भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के बीच बुधवार को हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर सियासी माहौल गरमा दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता नैनीताल रोड से लेकर देवलचौड़ तक कई स्थानों पर एकत्र हुए। कार्यकर्ताओं ने हाथों में संविधान की प्रति लेकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और नितिन नवीन व धामी के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए।

भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक रामपुर रोड स्थित एक बारातघर में आयोजित की गई। इसमें नितिन नवीन, मुख्यमंत्री धामी समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेशभर से करीब 597 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं।

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कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कई स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी। बुद्ध पार्क क्षेत्र में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। यूथ कांग्रेस की महानगर कॉर्डिनेटर राधा आर्या संविधान की प्रति लेकर सड़क पर उतरीं और नितिन नवीन और धामी गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। फोर्स जब पकड़ने पहुंची तब राधा आर्या ने दौड़ लगा दी। डीएम कार्यालय तक पुलिस पीछे भागती रही। तब जाकर पुलिस ने उन्हें व उनके अन्य समर्थकों को हिरासत में लिया।

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देश संविधान से चलेगा मनु स्मृति से नहीं

यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल भोजक ने कहा की भाजपा और आरएसएस के लोग मनुस्मृति को मानते हैं और उसी हिसाब से आज भी देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं जिसे यूथ कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। देश संविधान से चलेगा ना की भाजपा की तानाशाही से।

18 कांग्रेसी पुलिस ने हिरासत में लिए

पुलिस ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल भोजक, महानगर कॉर्डिनेटर राधा आर्या, कांग्रेस के सुमित कुमार, मनदीप सिंह, दिग्विजय सिंह, उमेश सिंह जोशी, मंजू दानु को हिरासत में लिया। वहीं देवलचौड़ चौराहे पर काला फीता बंधकर विरोध प्रदर्शन करने वालीं महिला कांग्रेस की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जया कर्नाटक, नीमा भट्ट, चंपा चिलवाल, रजनी, दीपा बिष्ट, ह्रितिक आर्या, हेमू रंगवाल, मोनू आर्या, हिमांशु सतवाल, प्रियांशु आर्या, करण आर्या को हिरासत में लिया।