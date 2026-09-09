बनबसा में बड़ी कार्रवाई: बैग विक्रेता की दुकान से प्रतिबंधित नशीली दवाएं और भारत-नेपाल की नकदी बरामद

बनबसा में एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने बैग विक्रेता और रिपेयर की दुकान से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाईयां और भारत, नेपाल की नकदी बरामद की है। मंगलवार देर शाम एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट और बनबसा पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर सटीक कार्रवाई कर बनबसा के मीनाबाजार क्षेत्र में बैग बिक्री और रिपेयरिंग करने वाले बंटी सिंह मूल निवासी यूपी के इस्लामनगर बदायूं, हाल निवासी फागपुर की दुकान पर छापामार कार्रवाई की। दुकान की तलाशी में प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद हुई।

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थानाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने बताया कि आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/ 20/ 27 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में उसने पीलीभीत और बरेली से नशीली दवा खरीद मंहगे दामों में नेपाल में बेचना बताया है। विज्ञापन



पुलिस और एसओजी टीम आरोपी के नशे से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में भी पता करने में जुटी है। एसओजी और पुलिस टीम ने उक्त आरोपी की दुकान से नशे में काम आने वाली 10 शीशी सिरप, 126 टैबलेट, 1490 कैप्सूल के अलावा 9060 रुपये की भारतीय मुद्रा और 30700 रुपये की नेपाली मुद्रा बरामद की है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने बताया कि आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/ 20/ 27 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में उसने पीलीभीत और बरेली से नशीली दवा खरीद मंहगे दामों में नेपाल में बेचना बताया है।पुलिस और एसओजी टीम आरोपी के नशे से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में भी पता करने में जुटी है। एसओजी और पुलिस टीम ने उक्त आरोपी की दुकान से नशे में काम आने वाली 10 शीशी सिरप, 126 टैबलेट, 1490 कैप्सूल के अलावा 9060 रुपये की भारतीय मुद्रा और 30700 रुपये की नेपाली मुद्रा बरामद की है।

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