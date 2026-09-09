हल्द्वानी: तीन करोड़ से बनेगा नगर निगम का नया भवन, बेसमेंट होगा तैयार; पार्किंग की भी मिलेगी सुविधा

हल्द्वानी नगर निगम के नई बिल्डिंग बनाने की कवायद शुरू हो गई है। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद 3.03 करोड़ की डीपीआर और डिजाइन तैयार कर शहरी विकास को भेजी जा रही है। नगर निगम भवन के पीछे खाली पड़ी करीब पांच हजार वर्ग फीट भूमि पर तीन मंजिल भवन बनाया जाएगा। इसमें बेसमेंट में पार्किंग, भूतल पर दुकानें और प्रथम व द्वितीय तल पर मीटिंग हॉल प्रस्तावित है। भविष्य में भवन बनकर तैयार होने के बाद इसे पुराने भवन से कनेक्ट कर अधिक जगह का उपयोग किया जाएगा।

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