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Chamoli News: सेवानिवृत्ति पर कर्नल रावत को दी विदाई

Wed, 30 Sep 2026 04:01 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Wed, 30 Sep 2026 04:01 PM IST
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Colonel Rawat bid farewell upon retirement.
फोटो
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गोपेश्वर। एनसीसी वन यूके बटालियन गोपेश्वर के कमान अधिकारी कर्नल राजेश रावत बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए। एनसीसी गोपेश्वर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें विदाई दी गई। कर्नल रावत ने कहा कि जीवन में सिर्फ नौकरी करना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। खुद के प्रयासों से भी बेहतर कार्य किए जा सकते हैं। उन्होंने एनसीसी कमान अधिकारी का दायित्व कर्नल सौरभ को सौंपा। कर्नल सौरभ अभी तक चमोली में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कार्य कर रहे थे। संवाद
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