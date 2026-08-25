Chamoli News: रिश्वत के आरोपों के बाद रिकॉर्ड रूम के दोनों कर्मचारी बदले

पुरानी खतौनी की नकल देने के एवज में 500 रुपये मांगने का था आरोपजांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठितसंवाद न्यूज एजेंसीगोपेश्वर। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राजस्व विभाग के रिकॉर्ड रूम में पुरानी खतौनी की नकल देने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोपों के बाद जिलाधिकारी गौरव कुमार ने वहां तैनात दोनों कर्मचारियों को बदल दिया गया है। इनमें से एक कर्मचारी को आंग्ल लेखाकार जबकि दूसरे को प्रपत्र प्रेषण लिपिक का कार्य सौंपा गया है। साथ ही रिकॉर्ड रूम में नया सीसीटीवी कैमरा भी स्थापित किया गया है।बीते दिनों पगना गांव निवासी ताजवर सिंह ने रिकॉर्ड रूम में तैनात दो कार्मिकों पर पुरानी खतौनी की नकल उपलब्ध कराने के एवज में 500 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। उन्होंने मामले की जांच के साथ ही रिकॉर्ड रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कराने की मांग की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है। एडीएम विवेक प्रकाश ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।