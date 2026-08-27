फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Three vehicles damaged in landslide, scooter buried under debris

Chamoli News: भूस्खलन से तीन वाहन क्षतिग्रस्त, स्कूटी मलबे में दबी

Thu, 27 Aug 2026 06:20 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Thu, 27 Aug 2026 06:20 PM IST
विज्ञापन
Three vehicles damaged in landslide, scooter buried under debris
फोटो
विज्ञापन

नंदानगर। बृहस्पतिवार दोपहर दो बजे नंदानगर-सितेल-सुतोल मार्ग पर टैक्सी स्टैंड के ऊपर अचानक भूस्खलन हो गया। मलबे में तीन चौपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और एक स्कूटी मलबे में दब गई। मार्ग पर यातायात भी अवरुद्ध हो गया।

बृहस्पतिवार को दोपहर दो बजे अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आ गिरा। इससे टैक्सी स्टैंड पर खड़ी दो कार, एक कैंपर को नुकसान हुआ है। एक स्कूटी मलबे में दब गई। नंदानगर बाजार से करीब 100 मीटर आगे हुए इस भूस्खलन से काफी मात्रा में मलबा व पेड़ गिरकर सड़क पर आ गए हैं। इस क्षेत्र में रुक-रुककर पत्थर गिर रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने बैरिकेड लगा दी है ताकि कोई उस तरफ न जा सके। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed