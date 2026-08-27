Chamoli News: भूस्खलन से तीन वाहन क्षतिग्रस्त, स्कूटी मलबे में दबी
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Thu, 27 Aug 2026 06:20 PM IST
विज्ञापन
फोटो
नंदानगर। बृहस्पतिवार दोपहर दो बजे नंदानगर-सितेल-सुतोल मार्ग पर टैक्सी स्टैंड के ऊपर अचानक भूस्खलन हो गया। मलबे में तीन चौपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और एक स्कूटी मलबे में दब गई। मार्ग पर यातायात भी अवरुद्ध हो गया।
बृहस्पतिवार को दोपहर दो बजे अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आ गिरा। इससे टैक्सी स्टैंड पर खड़ी दो कार, एक कैंपर को नुकसान हुआ है। एक स्कूटी मलबे में दब गई। नंदानगर बाजार से करीब 100 मीटर आगे हुए इस भूस्खलन से काफी मात्रा में मलबा व पेड़ गिरकर सड़क पर आ गए हैं। इस क्षेत्र में रुक-रुककर पत्थर गिर रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने बैरिकेड लगा दी है ताकि कोई उस तरफ न जा सके। संवाद
विज्ञापन
नंदानगर। बृहस्पतिवार दोपहर दो बजे नंदानगर-सितेल-सुतोल मार्ग पर टैक्सी स्टैंड के ऊपर अचानक भूस्खलन हो गया। मलबे में तीन चौपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और एक स्कूटी मलबे में दब गई। मार्ग पर यातायात भी अवरुद्ध हो गया।
बृहस्पतिवार को दोपहर दो बजे अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आ गिरा। इससे टैक्सी स्टैंड पर खड़ी दो कार, एक कैंपर को नुकसान हुआ है। एक स्कूटी मलबे में दब गई। नंदानगर बाजार से करीब 100 मीटर आगे हुए इस भूस्खलन से काफी मात्रा में मलबा व पेड़ गिरकर सड़क पर आ गए हैं। इस क्षेत्र में रुक-रुककर पत्थर गिर रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने बैरिकेड लगा दी है ताकि कोई उस तरफ न जा सके। संवाद
विज्ञापन