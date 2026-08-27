Chamoli News: मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना में अनूप नेगी स्कूल के 15 छात्र चयनित
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Thu, 27 Aug 2026 05:12 PM IST
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रुद्रप्रयाग। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना में अनूप नेगी मेमोरियल पब्लिक स्कूल गुलाबराय के छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय के 15 छात्र-छात्राओं का विभिन्न आयुवर्गों में चयन हुआ है। चयनित खिलाड़ियों को सरकार की ओर से 1,500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी।
चयनित खिलाड़ियों में नयन, अनिकेत, अक्षत्र, हंशिका रावत, अवनि किमोठी, विवेक, आकृति भंडारी, आकृति, अनिरुद्ध, परिधि, रियूषा पंवार, अदिति, वैभव, आयशा और चारु सती शामिल हैं। इन खिलाड़ियों का चयन 8-9 वर्ष से लेकर 13-14 वर्ष तक के विभिन्न आयुवर्गों में हुआ है। प्रधानाचार्य देवेन्द्र सिंह रावत ने चयनित खिलाड़ियों, उनके अभिभावकों और मार्गदर्शक शिक्षकों को बधाई दी। संवाद
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चयनित खिलाड़ियों में नयन, अनिकेत, अक्षत्र, हंशिका रावत, अवनि किमोठी, विवेक, आकृति भंडारी, आकृति, अनिरुद्ध, परिधि, रियूषा पंवार, अदिति, वैभव, आयशा और चारु सती शामिल हैं। इन खिलाड़ियों का चयन 8-9 वर्ष से लेकर 13-14 वर्ष तक के विभिन्न आयुवर्गों में हुआ है। प्रधानाचार्य देवेन्द्र सिंह रावत ने चयनित खिलाड़ियों, उनके अभिभावकों और मार्गदर्शक शिक्षकों को बधाई दी। संवाद
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