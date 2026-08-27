फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   GIC Pokhari takes first place in Under-17 volleyball.

Chamoli News: अंडर 17 में वॉलीबाल में जीआईसी पोखरी प्रथम

Thu, 27 Aug 2026 06:18 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Thu, 27 Aug 2026 06:18 PM IST
विज्ञापन
GIC Pokhari takes first place in Under-17 volleyball.
फोटो
विज्ञापन

पोखरी (चमोली)। विकासखंड पोखरी की दो दिवसीय शरदकालीन खेलकूद प्रतियोगिता बृहस्पतिवार को संपन्न हो गई। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया।

मिनी स्टेडियम विनायक धार में आयोजित प्रतियोगिता के दूसरे दिन अंडर 17 बालक की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ पोखरी विजेता रहा। अंडर 19 बालक की कबड्डी प्रतियोगिता में जीआईसी नागनाथ पोखरी प्रथम व जीआईसी थालाबैंड द्वितीय स्थान पर रहा। अंडर 14 बालक की कबड्डी में हाईस्कूल भिकोना प्रथम व हाईस्कूल वीणा द्वितीय स्थान पर रहा। मुख्य अतिथि खंड शिक्षाधिकारी नेहा भट्ट ने कहा कि खेलों से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। इस अवसर पर ब्लॉक समन्वयक अनूप रावत, बबीता भंडारी, गौरव पुरोहित, सतीश कुमार, मनोज जोशी, सुमित चौधरी सहित अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed