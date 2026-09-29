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बागेश्वर: एसएसजे विवि के पंडित बीडी पांडेय परिसर में छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान शुरू, छात्रों में दिखा उत्साह

Tue, 29 Sep 2026 11:45 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, बागेश्वर
अमर उजाला नेटवर्क, बागेश्वर Published by: Heera Updated Tue, 29 Sep 2026 11:45 AM IST
सार

बागेश्वर के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पंडित बीडी पांडेय परिसर में सत्र 2026-27 के छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हो गया है।

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Voting for student union elections begins at SSJ University Pandit BD Pandey campus bageshwar
पंडित बीडी पांडेय परिसर में मतदान शुरू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बागेश्वर के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पंडित बीडी पांडेय परिसर में सत्र 2026-27 के छात्रसंघ निर्वाचन के लिए मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हो गई है। दोपहर एक बजे तक चलने वाले इस मतदान में सुबह से ही छात्र-छात्राओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। युवा मतदाता बढ़-चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।

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परिसर में बनाए गए सभी चार पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन और कॉलेज की अनुशासन समिति स्थिति पर नजर बनाए हुए है। दोपहर 1:00 बजे मतदान समाप्त होने के बाद मतों की गिनती की जाएगी, जिसके बाद चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी।

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